В России сократят срок летних отключений горячей воды

Замглавы Минстроя Андрей Чибис заявил на Российском инвестиционном форуме в Сочи, что плановое отключение горячей воды в квартирах россиян во время летних опрессовок сократится с двух недель до трёх дней, передаёт 360.tv.

«Радикальное сокращение сроков отключения горячей воды в летний период связано с новыми технологиями, которые оптимизируют процессы управления сетями и механизм переключения запорной арматуры», — отметил замминистра.

Чибис подчеркнул, что в сокращении сроков отключения заинтересованы и сами коммунальные службы, которые не получают выручку за те недели, пока россияне живут без горячей воды. Замглавы Минстроя также рассказал, что эксперимент с сокращением сроков отключения воды в микрорайонах трёх российских городов в 2018 году прошёл успешно.