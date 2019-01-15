В России смертность превысила рождаемость почти на 200 тысяч человек

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на сессии Гайдаровского форума сообщила, что за 11 месяцев 2018 года смертность в России превысила рождаемость на 193 тысячи человек, пишет ТАСС.

По её словам, самая высокая убыль населения — 7 человек на 1 тысячу жителей — отмечается в Псковской, Тверской, Смоленской, Тамбовской и Тульской областях. Естественный прирост фиксируется только в регионах Северного Кавказа, Якутии, Туве и Тюменской области.

Отмечается, что в некоторых регионах естественная убыль населения увеличилась почти в 2 раза. Так, в Свердловской области разница между смертностью и рождаемостью за 11 месяцев 2018 года составила свыше 7 тысяч человек. За аналогичный период 2017 года в регионе этот показатель составил 3746 человек.

По данным Росстата, естественная убыль населения России по итогам 2017 года составила 134 тысячи человек, а в 2016 году в России был зафиксирован прирост населения на 5400 человек.