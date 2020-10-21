В России разработают объединённую вакцину против коронавируса и гриппа

Директор новосибирского центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил «Интерфаксу», что центр разработает объединённую вакцину от гриппа и коронавируса.

«Было показано, что ко-инфицирование сезонным гриппом и новым коронавирусом значительно усиливает тяжесть и летальность именно сезонного гриппа», — сказал Максютов.

Когда будет разработана эта вакцина, он не уточнил. Максютов также рассказал, что клинические испытания уже зарегистрированной вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» планируют провести на детях 14-17 лет.

«Вакцина полностью безопасна как для здоровых добровольцев, так и для лиц с хроническим заболеваниями, аллергиков, лиц старшего возраста. И даже мы рассматриваем вариант применения её в дальнейшем на клинических исследованиях на детях, начиная с возраста 14-17 лет, при этом состав вакцины не будет никаким образом изменён», — сказал Максютов.

По его словам, «ЭпиВакКорона» поступит в гражданский оборот в ноябре, тогда же начнутся пострегистрационные исследования вакцины.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировали две вакцины от коронавируса: первую разработал институт имени Гамалеи, вторую — научный центр «Вектор». Третий этап исследования вакцины «Спутник V» начался одновременно с вакцинацией добровольцев, в нем участвуют 40 тысяч человек. О регистрации вакцины «ЭпиВакКорону» президент Владимир Путин объявил 14 октября. Он также анонсировал скорое появление третьей вакцины.