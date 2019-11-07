В России разработают механизм ареста и конфискации криптовалют

МВД и другие силовые ведомства до 31 декабря 2021 года разработают предложения по аресту криптовалют и других виртуальных активов для их конфискации, со ссылкой на источник, знакомый с поручениями коллегии МВД, пишет РБК. Предложения подготовят МВД, Росфинмониторинг, Генеральная прокуратура, Следственный комитет, Минюст, ФСБ, ФТС и ФССП при участии Верховного суда.

Член экспертного совета Госдумы, учредитель АНО «ПравоРоботов» Никита Куликов сообщил, что к виртуальным активам в первую очередь относятся криптовалюты. Он считает, что к ним будет применяться обычная практика изъятия имущества. По словам совладельца и генерального директора платформы Dailyrich.ru Константина Голикова, криптовалюта в России сейчас находится в серой зоне, поэтому её необходимо признать на законодательном уровне либо товаром, либо денежным эквивалентом.

«Если силовые органы начинают обсуждать конфискацию криптовалюты, то фактически они запускают механизм легализации криптовалюты на территории России. Но, по моему мнению, Банк России будет серьёзно сопротивляться этому», — сказал Голиков.

При этом российские суды уже выносили несколько решений, которые касаются криптовалюты. Так, в 2018 году Девятый арбитражный апелляционный суд во время рассмотрения дела о банкротстве обязал должника предоставить доступ к криптокошельку для включения его в конкурсную массу и таким образом признал криптовалюту имуществом. В феврале 2019 года пленум Верховного суда постановил, что статьи о легализации преступных доходов должны распространяться и на криптовалюту.