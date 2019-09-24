В России разрабатывают систему удалённой идентификации сотовых абонентов по лицу и голосу

В России начались разработки по созданию удалённой идентификации сотовых абонентов по лицу и голосу, со ссылкой на выступающий в роли оператора Единой биометрической системы (ЕБС) «Ростелеком» пишут «Известия».

Система позволит ускорить внедрение виртуальных сим-карт (eSIM), которые тестируют российские операторы. Технология eSIM обеспечивает возможность отказа от традиционной физической сим-карты, вместо этого используя специальный чип в самом устройстве. Абонент может подключаться к сетям разных операторов.

По словам директора проектного офиса виртуального оператора (MVNO) «Ростелекома» Алексея Чернецова, система поможет пользователям заключать договора на eSIM без посещения офиса оператора связи. После того как сервис заработает, зарегистрироваться в сети можно будет, сфотографировавшись на камеру компьютера или телефона и сказав несколько слов в микрофон.

Однако Минкомсвязи в своём письме операторам, Россвязи, Роскомнадзору, отраслевым институтам сообщило, что нормативная база, касающаяся виртуальных сим-карт, требует корректировки. Издание со ссылкой на это письмо отметило, что коррективы планируется обсудить на рабочей встрече с представителями отрасли в начале октября. Один из вопросов, вынесенных на обсуждение, — порядок аутентификации абонента в процессе активации eSIM в удалённом режиме.

Напомним, Минкомсвязи, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и ФСБ к январю 2020 года должны проработать легализацию в РФ виртуальных сим-карт. Технология, которую уже поддерживают новые iPhone, Apple Watch и другие устройства, позволит отказаться от использования физических сим-карт. Но у операторов связи и экспертов вызывают опасения вопросы безопасности абонентских данных при использовании eSIM.

Устройства с поддержкой eSIM начали появляться сравнительно недавно, сейчас в России из них официально представлены смартфоны iPhone XR, XS и XS Max и планшет iPad Pro. Кроме того, eSIM поддерживают смартфоны Google Pixel 3, Pixel 3 XL, планшеты Microsoft Surface Pro, Huawei dtab и Lenovo Mix 630, которые официально в Россию не поставляются. Технология также позволяет пользователям автономно подключать к сети «умные часы» (Apple Watch 3 и 4, Huawei Watch 2, Samsung Galaxy Watch и Gear S3), что в России пока возможно только в связке со смартфоном.