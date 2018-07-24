В России растёт число людей с ожирением. В лидерах Алтай и Магадан

Минздрав назвал регионы страны, в которых чаще всего ставится диагноз «ожирение». Самый большой показатель в Алтайском крае — 5,4%. В целом в 2017 году число россиян с диагностированным ожирением достигло 2 млн, или 1,3% от населения страны. Однако реальная статистика ещё печальнее, отмечают в Минздраве.

Как пишет РБК, ознакомившийся с ежегодным статистическим сборником Министерства здравоохранения, больше всего людей с ожирением живёт в Алтайском крае. Там этот диагноз в 2017 году был поставлен 5,4% жителей региона. На втором месте Магаданская область с 3,4%, на третьем — Курганская с 2,8%. При этом в Алтайском крае доля населения с избыточным весом с 2016 по 2017 год снизилась на 9%, в Магаданской области — на 7,5%. В Зауралье же число таких пациентов продолжает расти.

По данным Минздрава в 35 из 85 регионов России число жителей, страдающих ожирением, за год увеличилось более чем на 10%. Более чем на 25% их количество выросло в Кабардино-Балкарии, Курской, Смоленской, Ивановской, Костромской, Ульяновской, Калужской и Ярославской областях. В Ненецком автономном округе, где в 2016 году, по данным ведомства, числился всего один человек с ожирением, в 2017 году их стало 536.

Значительное снижение числа пациентов с ожирением произошло в шести регионах. В Северной Осетии на 46,6% за год, теперь это менее 4,5 тыс. человек. В Ставропольском крае стало на 4,5 тыс. (18%) меньше пациентов с ожирением. Самые низкие показатели в Москве и Приморском крае: 0,5% и 0,4% жителей соответственно.

Детское ожирение

У специалистов вызывает озабоченность статистика по детскому ожирению. Так, в Еврейской автономной области более половины всех пациентов с ожирением — это дети и подростки (от 0 до 17 лет). Доля несовершеннолетних среди всех страдающих ожирением в регионе в 2017 году превышала 64%. Ещё в 14 регионах страны несовершеннолетние составили более трети всех пациентов с ожирением. Среди них Северная Осетия, Башкортостан, Калужская область, Пермский край, Брянская область, Тува, Ульяновская область, Волгоградская область и Крым.

В двух регионах — Республике Алтай и Ульяновской области — диагноз «ожирение» поставили более чем 3% всех детей и подростков. Доля детей с ожирением выросла в Республике Алтай в 3,5 раза за год, в Ульяновской области — в два раза, причём большая часть пациентов — это дети до 14 лет. По данным Минздрава, в Ульяновской области каждый 14-й подросток в возрасте 15–17 лет страдает ожирением. В Петербурге ожирением страдает каждый 15-й подросток из этой возрастной группы. Число пациентов с ожирением в возрасте до 18 лет резко увеличилось в Кабардино-Балкарии — с 373 в 2016 году до 2082 в 2017 году, это 1% детей.

Пугающая реальность

Доля жителей России с диагнозом «ожирение» с 2016 по 2017 год выросла на 6%, до 1,3% населения (1,9 млн человек). Среди детей и подростков до 18 лет в целом по России рост числа болеющих ожирением составил 5,3% — в конце 2017 года их насчитывалось почти 451 тыс. человек. Всего за последние пять лет доля россиян, страдающих ожирением, выросла на 30%.

В реальности количество людей с ожирением в разы больше, чем следует из данных Минздрава. Об этом говорит ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Ольга Григорьян.

«В России каждый третий человек имеет избыточный вес, а каждый четвёртый, то есть 20–25%, страдает от ожирения. Это статистика Центра питания. Если бы в стране страдали такой проблемой только 1,3% всех россиян, мы бы сидели без работы», — цитирует издание слова специалиста.

Одной из основных причин роста числа россиян с диагнозом «ожирение» является отсутствие системного образования в вопросах здорового питания, считает научный руководитель ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», главный специалист-диетолог Минздрава России Виктор Тутельян. Эксперт отмечает, что здоровое питание и физическая активность — два фактора, которые могут улучшить ситуацию с ожирением и сопутствующими заболеваниями.