В России прожиточный минимум и МРОТ с 2022 года увеличатся почти на 1000 рублей 

Прожиточный минимум для россиян с 2022 года станет выше. Для работающих он составит 13 793 рубля, для детей — 12 274 рубля, для пенсионеров — 10 882 рубля. Соответствующую поправку к проекту федерального бюджета на 2022–2024 годы внёс президент России Владимир Путин, сообщает «Коммерсант». В Госдуме поправку поддержали. Также со следующего года в России минимальный размер оплаты труда вырастет до 13 890 рублей. Сейчас МРОТ составляет 12 792 рубля. По оценке Минтруда, увеличение прожиточного минимума и МРОТ затронет более 16 млн человек и потребует от бюджета дополнительно 30 млрд рублей.

На сегодняшний день сумма прожиточного минимума составляет 11 653 рубля на душу населения. У трудоспособных граждан это 12 702 рубля, детей — 11 303 рубля, пенсионеров — 10 022 рубля.