В 2022 году прожиточный минимум для работающих россиян вырастет на 324 рубля

Правительство РФ установило величину прожиточного минимума на 2022 год. Для трудоспособного населения он составит 13 026 рублей. Для пенсионеров прожиточный минимум составит 10 277 рублей, для детей — 11 592 рубля.

«Установить с 1 января 2022 года величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации на душу населения 11 950 рублей. Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года и действует по 31 декабря 2022 года», — говорится в документе, подписанном премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации.

В 2021 году прожиточный минимум на душу населения составляет 11 653 рубля, для трудоспособного населения — 12 702 рубля, для детей — 11 303 рубля, для пенсионеров — 10 022 рубля.

Предполагается, что к 2022 году МРОТ вырастет на 6,4% и, по предварительным оценкам, достигнет 13 617 рублей.