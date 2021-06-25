В Нижнем Тагиле семьи с детьми смогут оформить новые пособия с 1 июля

С 1 июля управление ПФР начнёт принимать заявления на новые ежемесячные пособия беременным женщинам и семьям с детьми от 8 до 17 лет. Согласно поправкам в ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», новые выплаты смогут получить матери-одиночки и отцы-одиночки, а также женщины, вставшие на учёт в ранние сроки беременности.

Размер выплат определяется в соответствии с прожиточным минимумом, установленным в каждом регионе. В случае с выплатой неполным семьям речь идёт о 50% прожиточного минимума ребёнка, в случае с выплатой по беременности — 50% прожиточного минимума трудоспособного взрослого. В Свердловской области выплата семьям с одним родителем составит 5 925 рублей в месяц на каждого ребёнка, а выплата будущей маме — 5 983 рубля.

«Важным условием для получения пособий является размер дохода семьи. По правилам он не должен превышать прожиточного минимума на душу населения в субъекте. В Свердловской области он составляет 11 206 рублей. Пособие назначается с учётом комплексной оценки нуждаемости. Критерии для оценки нуждаемости и сроки рассмотрения заявлений появятся после опубликования соответствующего постановления правительства РФ», — говорят в пресс-службе ПФР в Нижнем Тагиле.

Подать заявление можно на портале «Госуслуги» или в клиентской службе Пенсионного фонда по месту жительства. Приём в клиентской службе будет осуществляться по предварительной записи. Справки можно получить по телефонам горячей линии ОПФР по Свердловской области 8-800-600-03-89, 8 (343) 286-78-01 или клиентских служб Пенсионного фонда.