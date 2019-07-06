В России пройдёт массовая диспансеризация взрослого населения

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение провести всероссийскую диспансеризацию взрослого населения. Мероприятие запланировано на 2019 и 2020 годы. Соответствующий документ появился 5 июля на официальном сайте правовой информации.

Контроль над проведением диспансеризации будут осуществлять Росздравнадзор, федеральный и территориальные фонды ОМС, а также страховые медицинские организации. Перед рядом министерств поставлена задача популяризировать профилактические медосмотры и диспансеризацию.

По данным «Интерфакс», ранее Медведев подписал изменения в программу госгарантий оказания бесплатной медицинской помощи в России. Согласно обновлённому документу, теперь профосмотры и диспансеризация будут проводиться не только днём, но и вечером по будням и в субботу.

Предполагается, что более 61 млн россиян пройдут диспансеризацию и профосмотры в этом году.