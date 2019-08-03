В России продлили «дачную амнистию» до 2021 года

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2021 года. Основная цель закона — развитие частного жилого сектора.

В течение этого срока для оформления прав на дома, построенные на садовых участках, потребуется только технический план, составленный кадастровым инженером.

Как сообщает ТАСС, на этапе обсуждения в парламенте было предложено продлить «дачную амнистию» до 1 марта 2022 года, однако в итоге этот срок был сокращён на год. По мнению парламентариев, этого времени хватит, чтобы россияне успели воспользоваться упрощённым порядком оформления.

Данный закон делает бессрочной норму о возможности установления субъектами РФ максимальных цен кадастровых работ. Также он продлевает до 1 марта 2022 года срок льготного предоставления в собственность земельных участков, находящихся в публичной собственности, для членов садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ. Это касается в том числе земель общего пользования.

На территории РФ «дачная амнистия» действовала 13 лет и завершилась 1 марта этого года. За время её действия было зарегистрировано более 13,5 млн прав на объекты недвижимости.