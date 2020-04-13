В России приостановили приём экзаменов на получение прав из-за коронавируса

Госавтоинспекция временно остановила приём экзаменов на право управления транспортными средствами из-за ситуации с коронавирусом, со ссылкой на заместителя начальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Олега Понарьина пишет ТАСС.

«Из-за прекращения деятельности автошкол приостановлен приём экзаменов на право управления транспортными средствами», — объяснил Олег Понарьин.

Сроки приостановки приёма экзаменов пока не определены и будут конкретизироваться по мере стабилизации общей ситуации в регионах.

«В особом порядке проходят обмен водительских удостоверений и процедура регистрации транспортных средств. В связи с введением режима повышенной готовности к лицам, вынужденно превысившим сроки регистрации, не будут применяться меры административного воздействия», — добавил Понарьин.

Ранее в МВД сообщали, что услуги по регистрации транспортных средств и выдаче водительских прав будут осуществляться только по предварительной записи через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Выдача разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства в электронном виде будет проходить без изменений, выдача свидетельств о соответствии транспортного средства с внесёнными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности, а также свидетельств по допуску транспортных средств к перевозке опасных грузов будет осуществляться по предварительной записи по телефону.

Напомним, число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 2558 и сейчас составляет 18328 человек в 82 регионах страны. В Свердловской области зарегистрировано 7 новых случаев заболевания, всего в регионе 85 случаев, выздоровели 35 человек. В регионе, как и в других субъектах страны, действует режим повышенной готовности, жителям области запрещено покидать свои дома без необходимости.

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