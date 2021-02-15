В России предложили ввести уголовную ответственность за оскорбление ветеранов

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву с инициативой ввести в России уголовную статью за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны, передаёт RT.

В своём письме на имя министра он подчеркнул, что ветераны и труженики тыла Великой Отечественной войны заслужили особый статус, благодарность и уважение всех будущих поколений, потому что ежедневно рисковали жизнью и здоровьем, чтобы спасти свой народ от истребления.

Вместе с тем, как отметил Орлов, в настоящее время некоторые граждане позволяют себе оскорбительные высказывания в адрес ветеранов в социальных сетях.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о внесении в Уголовный кодекс России новой статьи за публичное оскорбление заведомо ветерана Великой Отечественной войны или труженика тыла Великой Отечественной войны», — написал политолог.

Он предлагает наказывать за подобное деяние штрафом до 100 тысяч рублей, обязательными работами на срок до 360 часов, исправительными работами на срок до одного года либо лишением свободы на срок до одного года.