В России предложили ввести налог на выезд из страны

Российская ассоциация бизнес-патриотизма «Аванти» предложила ввести налог на выезд при пересечении границы страны, пишет РИА Новости. Для россиян и иностранцев он может составить 500 рублей.

Проект инициативы подписан президентом организации Рахманом Янсуковым и направлен спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко, председателю Госдумы Вячеславу Володину и главе Ростуризма Олегу Сафонову.

Бизнесмены отмечают, что «сегодня созданы уникальные условия, при которых можно в относительно короткие сроки возродить туристическую отрасль России и повысить её мировую конкурентоспособность».

«Финансовая поддержка туристическому сектору страны из бюджета России на ближайшие семь лет составит примерно 422,2 миллиарда рублей. Реализация предложенной нашей ассоциацией инициативы способна принести дополнительно около 35 миллиардов рублей в год, что позволит не только обеспечить успешное выполнение Федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2019-2025 годы)", но и заложить основу для перехода туристической отрасли России на инновационный путь развития», — подчёркивается в документе.

В начале января в Японии вступил в силу закон о введении похожего налога: с 7 января с туристов, покидающих страну, будет взиматься плата в размере 1000 иен (9,20 доллара). Власти Японии ожидают, что новый налог принесёт в казну государства около 50 миллиардов иен.