В России предложили создать отдельные суды для подростков

В России предлагают создать специальные суды, которые будут заниматься рассмотрением уголовных дел в отношении лиц младше 18 лет, пишет «Коммерсантъ». С предложением выступили члены рабочей группы по профилактике девиантного поведения среди несовершеннолетних Общественного совета при детском омбудсмене.

По словам члена рабочей группы Сталины Гуревич, необходимость создания специальных судов объясняется тем, что подросток, впервые совершивший преступление, «часто нуждается не в репрессиях, а в воспитательных мерах». Также рабочая группа предлагает повысить предельный возраст отбывания наказания в воспитательной колонии — с 18 лет до 21 года.

«Детей в 18 лет выкидывают из воспитательной колонии в колонию общего или строгого режима, и они попадают в среду, которая совершенно не подходит для их возраста», — сообщила Гуревич.

В свою очередь уполномоченный по правам ребёнка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова заявила, что судьи, специализирующиеся на рассмотрении дел, обвиняемыми по которым проходят несовершеннолетние, уже есть почти во всех российских регионах. Однако, отметила она, «эта система в некоторых субъектах работает, а в некоторых нет».

В конце октября Верховный суд предложил ввести в Уголовный кодекс понятие «уголовный проступок», в категорию которого предполагается перевести около 80 составов преступлений небольшой тяжести, за которые не предусмотрено наказание в виде лишения свободы. Подростки, впервые совершившие уголовный проступок, будут освобождаться судом от уголовной ответственности с применением принудительных мер воспитательного воздействия.

По данным ФСИН на начало ноября, в России в воспитательных колониях находились 1,4 тысячи несовершеннолетних.