В России предложили создать государственный алиментный фонд за счёт зарплат всех граждан

Правительство готово обсуждать создание государственного алиментного фонда, а одним из вариантов его пополнения могут стать ежемесячные отчисления с заработка, направляемые работодателями в Фонд социального страхования, со ссылкой на главу комитета Совета Федерации по социальной политике Инну Святенко сообщает «Парламентская газета».

До 9 октября Минюст, Минпросвещения, Минтруд и Федеральная служба судебных приставов должны направить свои предложения о целесообразности создания нового фонда.

«Несмотря на принимаемые Федеральной службой судебных приставов меры по сокращению числа злостных неплательщиков, значительное число должников уходит от финансовой ответственности за своих детей. В настоящее время, в период развития пандемии коронавируса и связанных с этим последствий в социальной и экономической сфере, можно прогнозировать, что ситуация с невыплатой алиментов будет ухудшаться», — заявила сенатор.

По словам Инны Святенко, ещё в июле глава ФССП Дмитрий Аристов сообщил на правительственном часе в Совфеде, что обсуждаются различные варианты решения этой проблемы, в числе которых — создание государственного алиментного фонда, какие действуют в других странах мира. При этом, признала Святенко, пока непонятно, из каких источников можно формировать новый фонд. Это причина, по которой представители министерств «относятся к идее с осторожностью»; также неясно, какой именно категории будут выплачивать средства из этого фонда.

По словам сенатора, одним из вариантов может стать решение возложить функции на Фонд социального страхования или на другие действующие государственные внебюджетные фонды.

«Министерствам дано поручение проработать этот вопрос, чтобы понять, какие у нас есть пути для того, чтобы поддержать семьи, которые не получают алиментов от бывшей своей второй половины. Сейчас можно сказать, что вопрос о необходимости создания алиментного фонда ещё открыт. Окончательное решение будет принимать правительство. До 9 октября мы ждем предложения профильных министерств и Федеральной службы судебных приставов о целесообразности создания фонда», — рассказала Инна Святенко.

Фонд социального страхования — один из государственных внебюджетных фондов, задача которого — администрировать сбор и выплату средств в соответствии с федеральным законом об обязательном социальном страховании. Из денег фонда осуществляется оплата больничных листов, пособий по беременности и родам, единовременных пособий при рождении ребёнка, ежемесячных пособий по уходу за ребёнком и т. д. По закону работодатель удерживает и направляет в Фонд социального страхования 2,9% заработка всех работающих россиян.