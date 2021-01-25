В России предложили сократить время шумного ремонта в жилых домах

Общественная палата предложила Минстрою ограничить шумные ремонтные работы в жилых домах до трёх дней в неделю, исключив из этой нормы новостройки, со ссылкой на письмо главе министерства Иреку Файзуллину пишут «Известия».

На сегодняшний день шумные ремонтные работы разрешены восемь часов в сутки, кроме воскресенья и праздников, также предусмотрен перерыв днём. Правила устанавливаются региональными подзаконными актами.

В письме, направленном в Минстрой, напоминается, что в 2020 году в России был принят закон о дистанционной работе, предусматривающий возможность перевода работника на «удалёнку». Как объяснил первый зампредседателя комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Общественной палаты Артём Кирьянов, даже после окончания пандемии коронавирусной инфекции из дома будет работать гораздо больше людей, чем раньше. При этом шум ремонта у соседей негативно сказывается на здоровье и влияет на эффективность работы.

Поэтому следует ограничить разрешённое время на проведение шумных ремонтных работ до трёх дней в неделю и сохранить при этом «тихий час», отмечается в письме. Исключение предлагается сделать для новых домов — до 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. «Известия» отмечают, что эксперты общественного совета при Минстрое поддерживают инициативу Общественной палаты России.