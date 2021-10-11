В России предложили штрафовать за уклонение от вакцинации против COVID-19

Россиян следует ежемесячно штрафовать за уклонение от вакцинации против коронавируса, заявил в эфире «Говорит Москва» вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук Александр Лукашёв.

Он предположил, с помощью этой меры удастся добиться снижения финансовой нагрузки на государственную систему здравоохранения. По его словам, любое тяжёлое заболевание, в том числе коронавирус, наносит большой ущерб отечественной медицинской системе.

«Лечение одного больного коронавирусом в больнице обходится порядка 200 тысяч рублей, а считая косвенный ущерб одного случая, сумма, наверное, ближе к полумиллиону рублей. В такой ситуации вполне разумным считаю меры финансового характера для повышения охвата вакцинации», — объяснил Лукашёв.

Вирусолог отметил, что россияне давно привыкли платить за вредные привычки — акцизы на алкоголь и сигареты.

«Если говорить про сумму [штраф для уклоняющих от вакцинации], то, наверное, если мы думаем об ущербе от одного случая, то есть полмиллиона рублей, я думаю, что сумма порядка 5 тысяч рублей в месяц была бы вполне адекватной», — предположил Лукашёв.

Сейчас в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт». Добровольно-принудительная вакцинация от коронавируса в России стартовала в начале 2021 года, а с конца июня идёт ревакцинация. В последнее время официальная статистика говорит о резком росте числа заболевших ковидом, фиксируются суточные рекорды по количеству смертей.