В России предложили продлить до полуночи продажу отечественного вина

Для поддержки российского вина время его продажи следует продлить до 00:00, со ссылкой на направленное в правительство, Минфин, Госдуму и Совет Федерации письмо Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) пишут «Известия».

Авторы письма предлагают включить соответствующие поправки в законопроект «О виноградарстве и виноделии в России», принятый Госдумой в первом чтении 19 ноября. В окончательном чтении законопроект планируется рассмотреть до конца года.

По мнению опрошенных изданием экспертов, смягчение правил для российского вина снизит потребление суррогата и поспособствует переходу граждан на лёгкие и качественные алкогольные напитки. Как сообщили в Совете Федерации, в верхней палате парламента предложение АКОРТ уже рассматривается.

Ранее, в октябре, Госдума отклонила в третьем чтении предыдущий законопроект о виноделии. Новая версия документа была внесена 16 октября, её поддержал Минфин. Позднее в новый законопроект было предложено внести поправки, разрешающие рекламу отечественного вина.