В России предложили наказывать за «скандализацию правосудия»

Глава Совета судей Виктор Момотов предложил ввести ответственность за «скандализацию правосудия» — манипулирование общественным мнением для оказания давления на суд или умаления авторитета судебной власти, пишет «Интерфакс».

«Очевидно, назрела необходимость поставить на общественное обсуждение вопрос введения ответственности за "скандализацию" правосудия. Мы готовы подключиться к этой дискуссии, в том числе в рамках рассматриваемых сегодня законодательных инициатив, связанных с установлением административной ответственности за неуважение к институтам власти», — сказал Момотов.

По его словам, в англосаксонской правовой системе под «скандализацией» понимается любое действие или опубликованная информация, рассчитанные на то, чтобы понизить авторитет судьи, повлиять на его решение, «особенно если осуществляется беспорядочная и необоснованная критика, подрывающая доверие общественности к процессу отправления правосудия». В России, отметил председатель Совета судей, наказания за такие действия нет. В результате судьи, скованные этическими нормами, считает Момотов, «оказываются практически беззащитными перед лицом лжи, распространяемой недобросовестными средствами массовой информации».

По его словам, за рубежом за «скандализацию правосудия» часто предусматривается лишение свободы и крупный штраф: например, во Франции за это грозит до 6 месяцев лишения свободы и штраф 7,5 тыс. евро, а в Англии за неуважение к суду грозит тюремное заключение до 1 месяца и штраф 2,5 тыс. фунтов. При этом привлечение к ответственности осуществляется в упрощённом порядке по инициативе самого суда, то есть без стандартной процедуры возбуждения уголовного дела правоохранительными органами, обратил внимание Момотов.