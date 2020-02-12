В России предложили наказывать соцсети за оскорбление власти

В Общественной палате России выступили с инициативой штрафовать социальные сети, в которых публикуется информация, оскорбляющая государственные символы и институты власти РФ, пишут «Известия».

«Если социальная сеть не удалила совершенно очевидную публикацию, в которой оскорбляется символ государственной власти, то за каждый кейс нужно начинать штрафовать», — заявил председатель комиссии Общественной палаты по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

По его словам, санкция будет составлять от 500 тысяч рублей. В Госдуме инициативу оценили положительно. Малькевич добавил, что с декабря 2019 по январь 2020 года было найдено 699 ссылок на материалы, в которых содержатся признаки неуважения к государственным символам, посты были обнаружены в социальных сетях «ВКонтакте», Instagram, Facebook и Twitter. Из них только «ВКонтакте» ответила на обращение Малькевича отказом удалять обозначенный контент.

Напомним, 29 марта 2019 года в России вступили в силу законы о блокировке недостоверных новостей и размещаемых в сети материалов, которые оскорбляют государство и общество. Штраф за размещение таких новостей составляет от 30 до 100 тысяч рублей для физлиц и до полумиллиона для юридических лиц.