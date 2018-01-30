В России предложили блокировать нелегально ввезённые телефоны и планшеты

Нелегально ввезённые в Россию мобильные устройства предлагают заносить в чёрный список и блокировать их работу, пишет «Коммерсантъ». Соответствующее предложение содержится в концепции регулирования рынка мобильных устройств, которую подготовила и направила в правительство Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ).

Документ предполагает создание базы данных IMEI-кодов мобильных устройств с разделением на белый, серый и чёрный списки. В последний намерены включать похищенные или ввезённые незаконно мобильные устройства, которые предлагается блокировать.

Авторы концепции предлагают гражданам, ввозящим мобильные устройства из-за рубежа для личного использования, регистрировать их в реестре. При этом будет действовать квота беспошлинного ввоза — не более одного устройства в год, при превышении которой планируется взимать сбор с каждого устройства.

Ранее уже предлагалось ввести запрет на продажу в России устройств без IMEI и создать реестр таких кодов. В сентябре сообщалось, что Россвязь рассматривает возможность создания такого реестра на базе Центрального научно-исследовательского института связи.

АКИТ в июне 2016 года предложила распространить так называемый «налог на Google» на иностранные интернет-магазины. Предполагается, что онлайн-ретейлеры будут вставать на налоговый учёт в России и платить НДС. В марте 2017 года о подготовке законопроекта об аналоге «налога на Google» для интернет-магазинов объявила ФАС.

Ассоциация компаний интернет-торговли объединяет крупных российских ретейлеров, включая Ozon, Lamoda, Media Markt, re:Store, «220 Вольт», «М.Видео», «Связной», «Спортмастер», «Эльдорадо» и «Юлмарт».