В России предлагают разрешить круглосуточную продажу шампанского в Новый год и Рождество

Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил в Новый год и Рождество снять запрет на продажу шампанского в период с 22:00 до 8:00, пишет RT. Проект закона, в соответствии с которым планируется разрешить реализацию игристых вин в ночь с 31 декабря на 1 января и с 6 на 7 января, будет внесён на рассмотрение в парламент Ленинградской области 8 декабря.

Автор инициативы пояснил, что данная мера поможет снизить число отравлений нелегальной и низкопробной алкогольной продукцией, которое традиционно возрастает в праздничные дни.

«Повышенный спрос населения на игристое вино (шампанское) в новогоднюю ночь при установленном запрете на розничную продажу алкогольной продукции в это время порождает чёрный рынок, привлекает различных недобросовестных продавцов некачественной или контрафактной продукции. В больших городах купить алкогольную продукцию возможно в ресторанах и кафе, которые работают круглосуточно. Вместе с тем у жителей многих небольших населённых пунктов отсутствует аналогичная возможность», — подчеркнул депутат.

Парламентарий добавил, что предусмотренные изменения будут иметь благоприятные экономические и социальные последствия, позволят увеличить поступления налогов в бюджетную систему страны. Однако если предложение будет одобрено, понадобится внести поправки в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления алкогольной продукции».

В настоящее время во многих российских регионах действует стандартный запрет, предусмотренный законом — приобрести алкогольную продукцию в период с 23:00 до 08:00 легально невозможно. Кроме того, многие правительства регионов увеличили период «трезвости». К примеру, в Санкт-Петербурге приобрести спиртное можно в ещё более ограниченный отрезок времени — с 11:00 до 22:00. В Алтайском крае, Ивановской, Иркутской, Липецкой, Владимирской областях алкоголь продаётся с 09:00 до 21:00.