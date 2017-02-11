В России появятся «аналоги молочной продукции»

Производителям творожных десертов, мороженого и соевого молока могут запретить использовать название «молочные продукты», если в них содержится больше половины жира растительного происхождения. Продукты должны будут называться «аналогами молочной продукции» или «молокорастительными продуктами», пишут «Известия».

По словам директора участвующей в разработке Ассоциации производителей и потребителей масложировой продукции (АПМП) Екатерины Нестеровой, разработку стандарта хотят завершить до конца года.

Основная идея заключается в том, чтобы обязать производителей правильно называть продукцию, в которой молочный жир больше чем наполовину заменён растительным.

«Производители не должны вводить покупателя в заблуждение относительно продукта, который он приобретает. С другой стороны, мы должны позволить производителю доходчиво, достоверно, правильно объяснить, что такое его продукт. И это должно быть обозначено на упаковке», — пояснила Екатерина Нестерова.

Изменения могут поступить на рассмотрение Европейской экономической комиссии в следующем году.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Известия»