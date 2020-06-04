В России появится новый правовой режим для длительного проживания мигрантов

Министерство внутренних дел России разрабатывает новый правовой режим для долгосрочного проживания мигрантов, пишет «Коммерсантъ».

В феврале 2019 года кабинет министров утвердил план мероприятий по реализации Концепции государственной миграционной политики на 2019–2025 годы, который разработало МВД.

«[В рамках выполнения плана] планируется создание нового правового режима для долгосрочного пребывания иностранных граждан в России, модернизация механизмов регулирования трудовой миграции, обеспечения безопасности и правопорядка в миграционной сфере», — сообщила пресс-служба МВД России.

Кроме того, планируется создать единую информационную платформу, в которой будут храниться данные обо всех иностранных гражданах, живущих в России. С её помощью будут предоставляться государственные услуги, а также осуществляться онлайн-взаимодействие между гражданами и государственными органами онлайн. Помимо этого, планируется внедрить специальное мобильное приложение для мигрантов.

Ранее эксперты предложили МВД объявить правовую амнистию для нелегальных и полулегальных мигрантов — по данным РИА Новости, во время пандемии в России оказались от 5 до 12 млн иностранцев. По решению силового ведомства сроки действия трудовых патентов работающих в России иностранцев, которые закончились после 15 марта, автоматически продлеваются на 93 дня.