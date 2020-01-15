В России появится институт частных судебных приставов

В России может появиться институт частных судебных приставов, которые будут заниматься взысканиями долгов в пользу бизнеса, со ссылкой на обзор бюджетных расходов на реализацию функций ФССП, подготовленный Минюстом, пишет РБК.

«В целях оптимизации расходов федерального бюджета, а также повышения эффективности функционирования системы принудительного исполнения в целом представляется целесообразным рассмотреть вопрос постепенного (поэтапного) внедрения элементов частного исполнения», — говорится в документе.

Предполагается, что на первом этапе частные приставы займутся взысканиями в пользу юридических лиц, а за ФССП останется взыскание задолженностей в пользу госорганов и физических лиц. Как отмечается в обзоре, в России уже есть опыт интеграции элементов частного исполнения в государственную систему принудительного исполнения — работают коллекторские организации и институт частного сыска, позволяющий разыскивать имущество должника или самого должника без привлечения госведомств. Но эти элементы частного исполнения «ввиду недостаточного их развития не позволяют в полной мере обеспечить как повышение результативности функционирования системы принудительного исполнения в целом при сохранении текущего уровня финансирования, так и экономию бюджетных средств при сохранении аналогичных показателей результативности», говорится в документе.

В пресс-службе Минфина сообщили, что обзор бюджетных расходов — инструмент, направленный на определение и сравнение различных вариантов экономии бюджетных средств, а также высвобождение недостаточно эффективно используемых ресурсов для их перенаправления на решение приоритетных задач.

«По результатам проведённого обзора бюджетных расходов на реализацию функций и полномочий ФССП в документе представлены предложения по совершенствованию работы в этой области», — заявили в ведомстве.

В обзоре уточняется, что основная нагрузка ложится на приставов в связи с взысканиями в пользу государственных органов. В 2018 году эти взыскания составили почти 69% от всех исполнительных производств. Доля взысканий в интересах юрлиц — 24%, физлиц — 5%. Но именно долги юридическим лицам составляют львиную долю от общей суммы, подлежащей взысканию на конец 2018 года, — 70% в 2018 году, или около 7,3 трлн из 10,4 трлн рублей.