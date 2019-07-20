В России появится информационный ресурс с данными о населении страны

Кабмин одобрил законопроект о создании единого информационного ресурса, где будут содержаться сведения обо всех россиянах. Соответствующий документ был опубликован в субботу, 20 июля, на сайте ведомства.

В правительстве считают, что создание такого федерального ресурса даст возможность повысить оперативность и качество принимаемых решений в сфере государственного и муниципального управления. Также цель проекта — обеспечить гражданам России максимальную доступность информации, находящейся в распоряжении органов государственной власти.