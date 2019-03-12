В России появится единый банк данных об автомобилях

В рамках рабочей группы Национальной технологической инициативы «Автонет» планируется разработать государственный проект «Автодата», который будет аккумулировать данные о географии передвижения автомобилей, техническом состоянии машин и водительском поведении, пишут «Известия».

«В рамках 29-й рабочей группы при Еврокомиссии ООН мы будем договариваться, чтобы такие автопроизводители, как "КамАЗ", "АвтоВАЗ", Mercedes-Benz и прочие, передавали такие данные в единую систему», — рассказал замглавы Минпромторга Александр Морозов.

По его словам, эту обезличенную информацию смогут использовать многие участники рынка: автосервисы, дилеры и прочие компании. В некоторых случаях данные о географии передвижения автомобилистов, о работе автомобиля, данные о поведении за рулём могут оплачивать хозяину авто, данная инициатива ещё будет обсуждаться. В случаях же, связанных с экологией и безопасностью, государство будет изымать данные без согласия автовладельцев.

Ранее, 30 декабря, сообщалось, что Министерство внутренних дел России планирует начать обмен данными с Министерством здравоохранения о водителях с противопоказаниями к управлению автомобилем — в частности, это касается людей с алкогольной или наркотической зависимостью.