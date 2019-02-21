Минздрав будет передавать в МВД данные о водителях с алкоголизмом и наркоманией

Правительство разработало законопроект, дающий МВД право получать от Минздрава данные о водителях, имеющих противопоказания к управлению автомобилем, пишет РБК.

В частности, ведомство будет получать информацию о страдающих алкоголизмом и наркоманией водителях. Также правоохранительные органы получат доступ и к другим медицинским заключениям, необходимым для принятия решения о выдаче водительских прав, следует из документа.

Крайний срок реализации такого обмена данных — до 31 декабря 2024 года. По словам одного из собеседников агентства, изначально организовать обмен данными предлагалось гораздо раньше — до конца 2020 года, однако МВД и Минздрав не могли прийти к согласию: Минздрав настаивал, что законопроект нарушает врачебную тайну, в МВД же утверждали, что запрашиваемые сведения не будут иметь прямого отношения к здоровью человека.