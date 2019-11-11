В России подорожает сотовая связь

В 2020 году тарифы на сотовую связь в России вырастут на 10–25%, со ссылкой на опрошенных экспертов пишут «Известия».

По оценке гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, в среднем услуги прибавят в цене 10–12%, агентство Content Review настаивает, что связь подорожает на четверть — 15–25%.

На повышение цен влияют не только убытки операторов из-за отмены внутреннего роуминга и падения рубля. Растёт потребление контента и требования абонентов к скорости связи, а значит, растут расходы компаний на модернизацию сетей, энергопотребление и так далее. Кроме того, причиной дополнительных расходов стал «закон Яровой». Абонентов ждёт повышение стоимости архивных тарифов, а свежие предложения с большим объёмом включённого интернета и контент-сервисами будут стоить дороже, прогнозирует гендиректор Telecom Daily.

«Есть несколько путей повышения. Например, вводится абонентская плата там, где её раньше не было. Условия пакетного тарифа меняются таким образом, что сокращается количество включённых минут (себестоимость голосовой связи для операторов выше) и растёт число включённых гигабайтов — весь пакет при этом дорожает. Платными становятся звонки на стационарные и мобильные номера, которые раньше были бесплатными», — перечисляет руководитель Content Review Сергей Половников.

В Tele2 и «Вымпелкоме» заявили, что не планируют повышать цены на тарифы. «Билайн» отказался от повышения цен в любом формате, представители оператора заметили, что в среднем абоненты стали пользоваться услугами на 3,6 месяца дольше. МТС и «Мегафон» не ответили на запрос.