В России поднимут ставку по льготной ипотеке и увеличат лимиты на покупку жилья в новостройках

Владимир Путин одобрил предложение правительства увеличить предельный размер льготной ипотеки на квартиры в новостройках и повысить ставку по таким кредитам до 12%. Также президент России сохранил условия по семейной, дальневосточной и сельской ипотеке, сообщает РБК.

Ставки по госпрограмме льготной ипотеки на покупку жилья у застройщиков вырастут с 7% до 12%, а лимиты для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей поднимутся до 12 млн рублей, для остальных регионов — до 6 млн рублей. Ранее сумма была ограничена 3 млн рублей. Новые условия будут работать с 1 апреля до 1 июля.

«Мы сохраним неизменными ставки по нашим специальным ипотечным программам, а именно: по программе семейной ипотеки — 6%, по сельской ипотеке — 3%, по дальневосточной ипотеке — 2%», — сказал Владимир Путин.

Президент отметил, что каждая из этих программ имеет ограничения по срокам, некоторые заканчиваются в конце 2022 года, некоторые — в конце 2023 года, некоторые — в конце 2024 года. Владимир Путин также призвал кабмин добиться того, чтобы «на жилищный рынок выходили новые объекты, а граждане, российские семьи имели реальную возможность приобрести жильё, в том числе с помощью ипотеки».