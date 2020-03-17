В России отменят все футбольные, хоккейные и баскетбольные матчи до 10 апреля

Российская премьер-лига (РПЛ), Континентальная хоккейная лига (КХЛ) и баскетбольная Единая лига ВТБ приостановят матчи до 10 апреля из-за коронавируса, со ссылкой на источники пишут ТАСС и РИА Новости. Официально о приостановке матчей лиги пока не сообщали.

Накануне, 16 марта, Минспорт объявил об отмене в России всех международных соревнований с участием иностранных спортсменов. Также министерство рекомендовало ограничить проведение спортивных мероприятий всероссийского значения, которые не являются отборочными к Олимпийским играм.

В России официально зарегистрировано 93 случая заболевания коронавирусом. В Москве запретили массовые мероприятия на улицах, также власти приняли решение ограничить въезд иностранцев до мая.