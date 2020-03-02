В России отложили запуск проекта бесплатного доступа к социально значимым сайтам

В России отложили внедрение проекта бесплатного доступа к социально значимым сайтам, предложенного Владимиром Путиным. Изначально предполагалось, что он стартует 1 марта. Как пишет «Коммерсантъ», программу пришлось отложить, поскольку Минкомсвязи РФ не удалось вовремя согласовать выход соответствующего постановления правительства.

По данным издания, документ раскритиковали в ФАС и Минфине РФ. Чиновники пришли к выводу, что предложенное регулирование увеличит нагрузку на бюджет и снизит налоговые поступления от операторов связи, поскольку у них снизятся доходы. Помимо этого, постановление не должно ограничивать право операторов приостанавливать оказание услуг в случае неоплаты, которое установлено на уровне федерального закона.

Как следует из проекта Минкомсвязи, ведомство рассчитывает до 1 июля совместно с Минфином подготовить проект постановления о возмещении операторам затрат на обеспечение бесплатного доступа к коммерческим социально значимым сервисам, а до 1 сентября — утвердить порядок ведения их реестра. Ежегодные затраты операторов министерство оценивает в 5,7 млрд рублей. При этом сами операторы называют сумму 150 млрд рублей.

Напомним, 15 января Владимир Путин предложил предоставить россиянам бесплатный доступ к отечественным социально значимым интернет-ресурсам — по мнению президента, «это станет конкурентным преимуществом России». Позже Минкомсвязи объявило, что доступ к порталу госуслуг и сайтам всех органов власти в России станет бесплатным с 1 марта 2020 года.