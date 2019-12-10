В России освободят от уголовной ответственности тех, кто не платит налоги

Верховный суд РФ разработал законопроект, согласно которому россиян, не платящих налоги, будут освобождать от уголовной ответственности, если они погасят задолженности в ходе судебного процесса, пишет Российское агентство правовой и судебной информации.

Ранее уголовное преследование прекращалось только в случаях, когда долги погашались до назначения судебного заседания.

«Подобное ограничение… существенно влияет на правовое положение лиц, выполнивших те же требования несколько позже», — говорится в пояснительной записке.

Верховный суд отмечает, что прежние условия мешали побуждать россиян добровольно оплатить долги. Согласно документу, суд в совещательной комнате должен обсуждать, есть ли основания для освобождения подсудимого от уголовной ответственности или наказания. При этом будет неважно, когда эти основания появились, до или после назначения судебного заседания.