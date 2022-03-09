В России оштрафовали около 150 человек за дискредитацию использования Вооружённых сил РФ в спецоперации на Украине 

В России с 5 марта 2022 года оштрафовали 144 человека по ст. 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил Российской Федерации). Как сообщается в Telegram-каналах, за последние сутки стало известно о 80 новых протоколах в 15 городах России, в том числе в Санкт-Петербурге (5 человек), Калининграде (53 человека), Красноярске (6 человек).

Самым первым оштрафованным по этому закону оказался 49-летний житель Кемеровской области, который разместил видео с призывом к несогласованной акции против проведения спецоперации на Украине. Мужчину оштрафовали на 60 тысяч рублей.

Напомним, 4 марта в России приняли закон о фейках про российских военных. За распространение заведомо ложной информации о действиях российской армии будет грозить штраф от 700 тысяч до 1,5 млн рублей, принудительные работы на срок до трёх лет или заключение до трёх лет. Если нарушение совершено с использованием служебного положения, по мотивам ненависти или вражды, срок заключения может достигнуть 10 лет. В случае тяжких последствий нарушения грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

Также в законопроекте есть административная статья 20.3.3, по которой привлекают к ответственности, в основном за участие в несанкционированных митингах. Санкция статьи предусматривает штраф до 100 тысяч рублей. Если действия граждан повлекли за собой в том числе смерть по неосторожности, причинение вреда здоровью граждан, имуществу, массовые беспорядки, нарушения общественной безопасности, они наказываются штрафом от 300 тысяч до 1 млн рублей либо лишением свободы до пяти лет с лишением права занимать определённые должности.