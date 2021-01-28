В России официально запретили ретушировать фотографии на паспорт

В России вступил в силу новый административный регламент МВД по выдаче и замене российских паспортов. В документе запретили обработку и ретушь фотографий, пишет «Российская газета».

«Не допускается представление фотографии гражданина с отредактированным изображением с целью улучшения внешнего вида изображаемого лица или его художественной обработки. На изображении должны быть достоверно отображены все особенности лица фотографируемого», — говорится в регламенте.

Также россиянам запретили делать фотографии в цветных линзах, в очках с тонированными стёклами, в форменной и верхней одежде и шарфах, закрывающих часть подбородка. Головной убор допускается по религиозным убеждениям, однако не должен скрывать овал лица.

Согласно административному регламенту МВД, фотография в паспорте должна соответствовать возрасту гражданина на день подачи заявления. Фото может быть чёрно-белым или цветным. Изображение лица должно быть в фокусе от кончика подбородка до линии волос и от носа до ушей. На фото человек изображается строго анфас и смотрит прямо с нейтральным выражением лица и закрытым ртом. Глаза должны быть открыты и не заслоняться волосами.

Ещё одно нововведение касается оформления паспорта через сайт госуслуг. Предусмотрена возможность приостановления процедуры оформления паспорта на срок не более 30 календарных дней. Это произойдёт в случае неявки заявителя в подразделение по вопросам миграции в течение трёх календарных дней после его приглашения на приём.

Также в административный регламент включены приложения образцов заявлений в случае утраты паспорта и установления личности граждан для последующего получения государственной услуги по выдаче паспорта.