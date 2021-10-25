​​​​​​​В России общепиту запретили работать после 23:00 из-за пандемии коронавируса 

Президент России Владимир Путин по итогам совещания с членами правительства поручил регионам запретить все развлекательные мероприятия с 23:00 до 06:00. Об этом говорится в перечне поручений от 20 октября 2021 года.

«Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации во взаимодействии с Роспотребнадзором обеспечить усиление контроля за соблюдением всех ограничительных мероприятий, включая введение запрета на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания с 23:00 до 6 часов утра», — говорится в документе.

Напомним, что точно такая же мера была введена в России ровно год назад. 27 октября 2020 года глава Роспотребнадзора Анна Попова запретила проводить зрелищно-развлекательные мероприятия и оказывать услуги общественного питания с 23:00 до 06:00.

В Свердловской области эта мера действовала до начала февраля 2021 года.