В России началось производство масок-респираторов, способных защищать до суток

Опытное производство фильтрующих масок, которые способны защищать до суток, развёрнуто в Саратове, со ссылкой на Фонд перспективных исследований (ФПИ) пишет «Интерфакс».

Производство полумасок-респираторов начала одна из местных компаний, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы были проведены Центром перспективных материалов Саратовского национального исследовательского государственного университета (СГУ им. Н. Г. Чернышевского) в рамках проекта ФПИ.

Класс фильтрации производимых респираторов — FFP1, они фильтруют до 80% твёрдых и жидких частиц.

«За период опытного производства учёные должны отладить технологию до параметров ГОСТа, провести необходимую сертификацию изделия и получить полный комплект документов. Мощность линий предполагает выпуск до 300 тысяч изделий ежемесячно», — заявляют в ФПИ.

Там также сообщили, что новейшие мембранные материалы, которые будут использованы при производстве инновационных средств защиты, разработаны Саратовским государственным университетом им. Н. Г. Чернышевского в рамках проекта ФПИ в 2014–2017 годах.

«Нетканый рулонный материал имеет толщину от 50 нанометров, что в 100 раз тоньше человеческого волоса. Геометрия материала обеспечивает фильтрацию на уровне нанометровых частиц», — отмечают в фонде.

В рамках опытного производства будет произведено 20 тысяч масок, на данную продукцию уже найдены потребители.

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