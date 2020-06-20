В России начал работать сервис по дистанционной подаче документов в вузы

Минобрнауки РФ запустило сервис «Поступление в вуз онлайн». Начиная с 20 июня через него можно дистанционно подать документы в 54 российских вуза. Делается это через портал «Госуслуги».

Выпускникам школ и их родителям предлагается отправить заявку на поступление, не дожидаясь результатов ЕГЭ. После обнародования баллов Единого госэкзамена вузы автоматически получат информацию о результатах.

«Первыми подать документы в вуз в дистанционном формате через сервис “Госуслуги” смогут жители Дальневосточного федерального округа — в 9:00 по местному времени (02:00 мск). Для них, а потом и для всей остальной России в соответствии с часовыми поясами будет доступна услуга онлайн-поступления в 54 вуза страны, не дожидаясь результатов ЕГЭ», — цитирует Znak.com заявление министерства.

В этом году в связи с пандемией коронавируса подача документов в российские вузы, которые не вошли в список Минобрнауки, также будет осуществляться дистанционно. В большинстве случаев подать заявку на обучение можно будет на официальном сайте образовательного учреждения. При этом в регионах с благоприятной эпидемиологической обстановкой документы можно подать лично.