В России на первомайских демонстрациях задержали десятки человек с плакатами о психических расстройствах, флагами Украины и портретами Путина

Сегодня на первомайской демонстрации профсоюзов в центре Москвы полиция задержала 25 человек из колонны «психоактивистов», которые борются за дестигматизацию людей с психическими расстройствами. Люди были задержаны за то, что их плакаты не соответствовали тематике демонстрации, при этом вход на неё был свободный для всех. Позже задержанных отпустили из полиции без составления протоколов, пишет «Интерфакс».

Одна из организаторов художница Катрин Ненашева отметила, что среди участников акции были и активисты «с ментальными особенностями и психическими расстройствами». Активисты несли плакаты информативного характера: «Я знаю свой диагноз. А ты?», «"Биполярочка" не модный аксессуар. Это мой диагноз», «Нас больше, чем кажется».

В Санкт-Петербурге на первомайской демонстрации сегодня задержали около 10 активистов, у которых были с собой флаги Украины и западных стран — Великобритании, США, Финляндии, Израиля, Грузии и Евросоюза. Также в ходе демонстрации была задержана активистка Варвара Михайлова, которая пришла с портретами Владимира Путина, и активист Алексей Назаров с радужным флагом, пишет «Медуза».