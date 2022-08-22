В России на этой неделе возобновляется программа кешбэка для путешествий по стране

Ростуризм с 25 августа возобновляет программу кешбэка за туры по России. Согласно условиям программы, от стоимости путёвки возвращается 20%, максимум 20 тысяч рублей. Купить готовый тур, круиз или проживание в отеле с кешбэком можно с 25 августа до 10 сентября.

Воспользоваться кешбэком можно при поездке в любой регион России. Путешествие должно длиться не менее четырёх дней и проходить с 1 октября до 25 декабря 2022 года. В круиз можно отправиться с 1 сентября и до закрытия навигации, но не позднее 25 декабря. Кешбэк возвращается только на карту «Мир» за туры, круизы, проживание в санаториях, пансионатах и отелях, представленных на сайте мирпутешествий.рф.

Повышенный кешбэк до 40 тысяч рублей можно вернуть за поездку в Дальневосточный федеральный округ.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова сообщала, что старт продаж путёвок по программе стартует во второй половине лета 2022 года. По данным ведомства, туристическим кешбэком в начале 2022 года воспользовались уже 2,4 млн путешественников, до конца года их число может вырасти до 3,5 млн.