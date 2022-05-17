Программу туристического кешбэка в России возобновят в октябре 

Новый этап программы туристического кешбэка в России будет запущен 1 октября. По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, старт продаж путёвок по программе будет дан во второй половине лета, передаёт ТАСС.

«Мы планируем, по поручению правительства, во второй половине лета объявить окно продаж. Возможность поездки будет с 1 октября», — сообщила Зарина Догузова.

Отмечается, что условия акции останутся прежними — в программе будут участвовать все регионы России. Для получения кешбэка соотечественникам необходимо оплатить тур картой «Мир», на которую в течение пяти дней автоматически вернётся 20% от стоимости поездки, но не более 20 тысяч рублей. При этом продолжительность путешествия должна быть не менее двух ночей.

По данным Ростуризма, туристическим кешбэком в 2021 году воспользовались 1,7 млн человек. Они приобрели туры на 34 млрд рублей. В начале 2022 года кешбэк получили уже 2,4 млн путешественников, до конца года их число может вырасти до 3,5 млн.

Кешбэк, считает глава профильного ведомства Догузова, повышает доступность отдыха в регионах: например, позволяет с отложенным дисконтом приобрести круиз. Помимо этого, приток туристов помогает привлечь деньги в экономику курортных регионов.