В России может вырасти стоимость бензина из-за коронавируса и падения цен на нефть

Владельцы российских АЗС и оптовые продавцы топлива обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину, с просьбой поддержать представителей отрасли в условиях пандемии коронавируса и падения цен на нефть. В противном случае представители «Независимого топливного союза» (НТС), пригрозили ростом цен на бензин.

«Независимые участники топливного рынка ожидают снижения спроса на нефтепродукты в связи с мерами, которые предпринимает правительство с целью ограничения распространения коронавируса. Предлагаемые Союзом меры способны предупредить убытки и риск закрытия предприятий российского топливного рынка, а также позволят гражданам соблюдать рекомендации по нераспространению COVID-19», — цитирует Znak.com заявление НТС.

В частности, они предлагают ввести отсрочку по уплате страховых взносов и налоговые каникулы. Также предлагается временно отказаться от платы по системе «Платон», ввести мораторий на налоговые проверки предприятий сбытовой инфраструктуры, объявить амнистии по штрафам АЗС, перевозчикам топлива и НПЗ.

«Бензин, газомоторное и дизельное топливо являются стратегически значимым продуктом потребительского и оптового рынка, обеспечивающим в том числе бесперебойные грузоперевозки товаров первой необходимости, к которым относятся продукты питания и лекарственные средства. Содействие со стороны государства предприятиям, осуществляющим деятельность в сферах нефтепереработки, перевозок, хранения и розничной реализации топлива, позволит не только не допустить спекулятивный рост цен, но и обеспечит своевременное снабжение в условиях разворачивающейся пандемии и падения потребительского спроса» — считает президент НТС Павел Баженов.

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