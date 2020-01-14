В России могут запретить запускать фейерверки вблизи жилых домов

В России могут ввести запрет на использование пиротехники вблизи жилых домов и больниц. С таким предложением выступил депутат Госдумы Евгений Фёдоров. Он направил письмо главе МЧС Евгению Зинчеву, сообщает RT.

Парламентарий предложил запретить использовать фейерверки и петарды на расстоянии до 500 метров от жилых домов и медицинских учреждений. Фёдоров поясняет, что применение пиротехники может закончиться нанесением ущерба зданию или пожаром. Также политик заявил, что желающие полюбоваться мини-салютом люди не всегда задумываются, что в соседнем доме есть семьи с детьми, а в больницах могут находиться люди в тяжёлом состоянии, для которых взрывы фейерверков становятся дополнительной проблемой.

По действующему законодательству пиротехнику запрещено применять в помещениях, на балконах, в национальных парках, заповедниках, на кладбищах и территориях пожароопасных объектов, а также во время проведения митингов и демонстраций, сообщает «Газета.ру».