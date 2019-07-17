В России могут запретить продажу алкоголя в жилых районах

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн, на прошедшей 17 июля пресс-конференции, выступил с предложением продавать алкогольные напитки в специализированных магазинах, вдали от жилых застроек.

«Весь алкоголь должен быть выведен в крупные алкомаркеты, которые должны работать не в жилых районах, а на пустыре или на более-менее отдаленном расстоянии от жилья», — заявил нарколог.

Однако, как считает Брюн, этот вариант неприемлем для небольших населённых пунктов. Поэтому он предложил сократить в них допустимые часы продажи спиртного.

По данным «Интерфакс», эксперт отдельно отметил, что в сёлах и деревнях люди зачастую употребляют не покупной алкоголь, а напитки собственного изготовления. По этой причине официальная статистика потребления алкогольной продукции на душу населения может значительно отличаться от реальности.