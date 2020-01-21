В России могут законодательно запретить сравнивать сталинский СССР с гитлеровской Германией

Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская предложила разработать законопроект, который запретит публичные сравнения действий советского руководства и солдат в годы Второй мировой войны с военнослужащими нацистской Германии.

«Вы прекрасно понимаете, какие [сейчас царят] настроения в Европе, особенно [они] исходят сейчас от Польши. С какой радостью многие европейские депутаты поддерживают эти настроения, потому что им тоже выгодно нашу Победу дезавуировать», — цитирует ТАСС слова Ямпольской.

По мнению чиновницы, необходимо внести поправки в закон «Об увековечении Победы советского народа в ВОВ».

«Запрещаются публичные высказывания или публикации, в которых содержится приравнивание целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР к целям, решениям и действиям руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран Оси», — предложила Ямпольская.

Как пишет Znak.com, 10 января сейм Польши принял постановление, в котором уравнивается роль нацистской Германии и «сталинского Советского Союза» в развязывании Второй мировой войны. В документе, опубликованном на сайте польского правительства, подчёркивается решающая роль двух тоталитарных государств — Третьего Рейха и СССР, — которые 23 августа 1939 года заключили пакт о фактическом разделе Польши и других стран Центральной и Восточной Европы.