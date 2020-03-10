В России могут ввести новые штрафы для социальных сетей

В России хотят штрафовать соцсети и сайты за распространение противоправного контента — законопроект готовят в Совете федерации вместе с Лигой безопасного интернета, которую основал православный миллиардер, владелец телеканала «Царьград» Константин Малофеев, пишет «Коммерсантъ».

«В организации уверены, что штрафы помогут защитить детей от пропаганды наркомании и экстремизма», — пишет издание.

По словам директора Лиги Екатерины Мизулиной, дети сталкиваются с большим количеством запрещённой информации в интернете. Она уверена, что интернет-площадки врут, когда заявляют о невозможности отсева негативного контента. Мизулина уверена, что сайты обладают всеми необходимыми данными о пользователях.

В Mail.ru Group заявили, что штрафы для сайтов и соцсетей противоречат конституционным правам человека на получение информации. Представители других интернет-компаний уверены, что такие ограничения для российских компаний приведут к тому, что у зарубежных конкурентов появятся преимущества.

Сейчас противоправный контент удаляется по требованию Роскомнадзора, который может обратиться либо к владельцу сайта, либо к операторам связи с просьбой закрыть доступ. Также штрафы могут получить отдельные пользователи, распространяющие незаконный контент.