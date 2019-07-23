В России могут ввести неприкосновенность участников журналистских расследований

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выступила за введение статуса неприкосновенности для участников журналистских расследований.

По её словам, введение такого статуса потребует внесения изменений в правовые акты.

«Я полностью поддерживаю мнение о том, что журналистские расследования не имеют никакого статуса и определённых гарантий защищённости... Может быть, даже [необходимо] создание некого статуса неприкосновенности для этих журналистских расследований и их участников», — цитирует Москалькову ТАСС.

По словам омбудсмена, российские журналисты часто сталкиваются с давлением. Совместно с Союзом журналистов России она и дальше планирует вести работу по защите прав журналистов.