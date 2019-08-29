В России могут увеличить штрафы за ущемление прав инвалидов

Минтруд России выступил с предложением увеличить размеры штрафов за несоблюдение прав людей с инвалидностью при трудоустройстве и создании доступной среды. Нынешние суммы штрафов комитет по правам инвалидов признал неэффективными.

«Минтруд России разрабатывает проект федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях", предусматривающий увеличение размеров штрафов, налагаемых на юридических и физических лиц за уклонение от соблюдения прав инвалидов», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Согласно документу, для работодателей предлагается увеличить штраф за неисполнение обязанностей по созданию или выделению рабочих мест для людей с инвалидностью в соответствии с установленной квотой, а также за отказ в приёме на работу. Сумма штрафных выплат может увеличиться с 5-10 тысяч рублей до 10-20 тысяч рублей.

Согласно документу, вырастут штрафы за невыполнение требований по обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Должностным лицам придётся в этом случае заплатить 10-35 тысяч рублей вместо 2-3 тысяч, а юрлицам 100-150 тысяч рублей, вместо 20-30 тысяч.

Также в Минтруда предложили увеличить сумму штрафа для должностных лиц за нарушение требований законодательства по включению в городскую транспортную систему доступных для инвалидов транспортных средств. Вместо 2-3 тысяч рублей они будут составлять 10-20 тысяч рублей.