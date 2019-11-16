В России могут установить минимальный размер заработной платы для бюджетников

В Госдуме рассмотрят вопрос об установлении минимального размера заработной платы для работников бюджетной сферы. Соответствующее предложение было внесено парламентом Северной Осетии.

«Месячная заработная плата медицинского работника, педагогического работника, работника культуры, осуществляющего трудовую деятельность в государственном или муниципальном учреждении, выполнившего нормы труда, не может быть ниже двукратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного в субъекте Российской Федерации, в котором такой работник осуществляет трудовую деятельность», — цитирует Znak.com текст законопроекта, опубликованного накануне в электронной базе данных Госдумы.

Для повышения уровня зарплат в соответствии с законопроектом авторы инициативы предлагают использовать «доходы, увеличившиеся вследствие улучшения внутриэкономической ситуации, роста экономики и производственной сферы».